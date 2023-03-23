Власть 23 марта 2023, 12:25 Захарова назвала изгнание духовенства из Почаевской лавры новым этапом религиозной войны Захарова: изгнание духовенства из Почаевской лавры не возымеет хороших последствий Unsplash

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Изгнание духовенства из Почаевской лавры — новый этап религиозной войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

«Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине», — прокомментировала она.

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Также Захарова добавила, что такие действия со стороны правительства восточноевропейской страны не приведут ни к чему хорошему. По ее словам, последствия у подобных событий будут трагическими.

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Ранее Захарова прокомментировала отсутствие реакции ООН на ситуацию в Киево-Печерской лавре. Там правительство Украины организовало изгнание монахов канонической православной церкви (УПЦ) из мест богослужения. При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дважды заявлял, что в ведомстве не знают о такой ситуации. По словам Захаровой, такое поведение со стороны организации недопустимо.