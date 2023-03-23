23 марта 2023, 12:25
Захарова назвала изгнание духовенства из Почаевской лавры новым этапом религиозной войны
Захарова: изгнание духовенства из Почаевской лавры не возымеет хороших последствий
Изгнание духовенства из Почаевской лавры — новый этап религиозной войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.
«Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине», — прокомментировала она.
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Также Захарова добавила, что такие действия со стороны правительства восточноевропейской страны не приведут ни к чему хорошему. По ее словам, последствия у подобных событий будут трагическими.
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Ранее Захарова прокомментировала отсутствие реакции ООН на ситуацию в Киево-Печерской лавре. Там правительство Украины организовало изгнание монахов канонической православной церкви (УПЦ) из мест богослужения. При этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дважды заявлял, что в ведомстве не знают о такой ситуации. По словам Захаровой, такое поведение со стороны организации недопустимо.
Мария Захарова
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