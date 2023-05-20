Власть 20 мая 2023, 23:38 Захарова назвала имитацией правового поведения заявления США о поставках F-16 Украине Представитель Захарова: условия США для поставок F-16 Киеву — имитация правового поведения Pxhere

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Условия США для поставок истребителей F-16 на Украину — не более чем имитация правового поведения, заявила в интервью «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские власти в очередной раз занимаются подтасовкой данных ради собственных целей под видом «псевдогуманитарного начала».

«Нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. Потому что они изначально ложные. Они изначально вводят в заблуждение. Намеренно, специально», — отметила дипломат.

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США и их союзники приступили к обсуждению того, кто поставит истребители F-16 Украине и в каком количестве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.