Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о том, что теперь известна сумма, в которую ЕС «оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит». Так она прокомментировала обращение Евросоюза в ВТО с иском к России.

Захарова напомнила, что ЕС «обратился в ВТО с иском к России на 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».

«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова. «Глупость», по ее словам, заключается в том, что импортозамещение стало ответом России на санкции Евросоюза.

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну „жестко наказали“. Что там „жестко“ — садомазохистски», — написала Захарова.

«Несамостоятельность», как добавила официальный представитель МИД, проявилась в принятии решении о введении санкции под давлением США, несмотря на риск экономического ущерба для себя.

Она напомнила, что в 2014 году, когда действующий глава Белого дома Джо Байден занимал пост вице-президент США, он рассказывал, что страны Европы не готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине.