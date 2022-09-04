Власть 04 сентября 2022, 23:19 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой с чудовищной логикой после его слов о визах для россиян Представитель МИД Захарова назвала эстонского коллегу невеждой после его слов о визах РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ужесточить визовый режим для россиян. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, все его слова являются чудовищной логикой невежды.

В своем Telegram-канале Захарова опубликовала цитату из интервью эстонского министра. Рейнсалу говорил журналистам, что ужесточить визовый режим нужно для того, чтобы хоть 1% россиян взял в руки по булыжнику и вызвал изменения в обществе.

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«От министра как бы демократического правительства Эстонии люди услышали, что свое недовольство можно и даже нужно подкреплять булыжниками. В своем ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию?» — задалась вопросом дипломат.

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Она напомнила, что Рейнсалу представляет страну, считающую себя правовым государством с европейской демократией. Представитель министерства предупредила, что камни могут прилететь и в окна эстонского посольства в Москве.

«Чудовищная логика эстонского невежды: неважно, где будут расположены эти окна; какая разница, кто туда кинет булыжники, и кому эти помещения принадлежат; главное, что „причина должна носить моральный характер“. Потом пусть не говорит, что „насилие — это не метод“. Такие недопустимые приемы он оправдал сам», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что мораль на Западе регулярно меняется. Теперь разрушается и недопустимость физического насилия.

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