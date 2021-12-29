Захарова назвала главную причину всех бед Украины

Энергетической безопасности Украины угрожает паралич органов власти, а не Россия. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что его страна продвигает вопрос применения санкция против газопровода «Северный поток — 2» до того, как ситуация между РФ и Украиной обострится. По его словам, шансы на положительный ответ США оцениваются как «значительные».

«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана. Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия является надежным энергетическим поставщиком на рынках Европы и мира. Это доказано десятилетиями работы и взаимовыгодного партнерства. По мнению Захаровой, если искать проблемы в энергетическом секторе, то начинать надо точно не с России.

Ранее Владимир Путин поздравил «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку — 2» с завершением работ по созданию магистрали и ее готовностью к работе. Он заявил, что запуск газопровода повлияет на цены как для ЕС, так и для Украины. Глава государства добавил, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» сразу же, как только Европа примет решение о его запуске.