Захарова назвала дезинформацией вбросы Украины насчет безопасности ЧАЭС

Угрозы от Чернобыльской АЭС после взятия ее под контроль российскими войсками нет. В министерстве иностранных дел России назвали дезинформацией вбросы, которые делает украинская сторона по этому поводу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что поддержка Западом украинских диверсий в отношении ядерных объектов ставит жителей России, Украины и всей Европы под угрозу.

Обстоятельства ударов украинских войск по подстанции и ЛЭП, которые питают ЧАЭС, будут расследовать в ГУ СК РФ.

В Минобороны отмечали, что после провокации националистов российским специалистам действовать оперативно. Они перевели объекты на резервные дизель-генераторные источники питания. Украинская сторона не собирается организовывать ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению Чернобыльской АЭС.