Власть 31 января 2024, 10:50 Захарова назвала чудовищными слова Борреля о перемирии России и Украины Захарова: слова Борреля о перемирии России и Украины чудовищны и безумны Sandra Sebastian / Global Look Press

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал чудовищное заявление об отношениях России и Украины, но подобные высказывания ему свойственны. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.

В колонке для журнала L’Obs Боррель отметил, что после провала контрнаступления ВСУ снова появились соблазны начать обсуждение примирения России и Украины. Глава евродипломатии назвал эти идеи ошибочными и заявил, что они были такими и в 2022 году.

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«Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается так: ну это же Боррель», — прокомментировала эту публикацию Захарова.

По словам представителя МИД, в Евросоюзе относятся к этим словам точно так же, однако с другим подтекстом. В ЕС тоже говорят: «это же Боррель» — но используют иную эмоциональную окраску, пояснила дипломат. Европейцы общаются между собой, осознавая, что заявления главы евродипломатии «уже даже не маргинальны, а безумны», резюмировала Захарова.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что Боррель напоминает ему персонажа из советского мультфильма про храброго зайца. По мнению российского политика, главе евродипломатии нужно побывать в окопах, чтобы прекратить «давать советы один глупее другого».