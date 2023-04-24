Власть 24 апреля 2023, 22:25 Захарова назвала «балаганом» выступления некоторых стран на заседании СБ ООН Захарова: некоторые страны устроили балаган из заседания Совбеза ООН РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что некоторые страны попытались устроить балаган из заседания Совбеза ООН. Дипломат сообщила журналистам, что выступления представителей разных государств показали, кто настроен на конструктивное решение проблем, а кто может «устроить балаган». Ее процитировал ТАСС.

«Всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган», — пояснила Захарова.

Реклама

Заседание под председательством главы МИД Сергея Лаврова было посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. И по качеству выступлений можно было отслеживать, кому был нужен «дешевый трехкопеечный пиар» со странными заходами, не соответствующими настоящим потребностям международного сообщества.

«Я бы сказала — хрестоматийный Совбез», — заключила дипломат.

Заседания Совета безопасности ООН пройдут в Нью-Йорке 24 и 25 апреля. Председательствует на них глава российского МИД Сергей Лавров. Он также пригласил своих коллег из ряда стран, в том числе госсекретаря США Энтони Блинкена, участвовать в заседаниях СБ ООН.