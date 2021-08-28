Захарова назвала антирекламой украинского гражданства слова Кулебы о Поклонской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Поклонской. Она назвала это лучшей антирекламой украинского гражданства.

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: „У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь“», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Кулеба заявил, что у Киева есть возможности испортить жизнь заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Наталье Поклонской, так как у нее сохранилось украинское гражданство. Такая реакция украинского политика была на информацию РБК о возможном назначении Поклонской в качестве посла России в республике Кабо-Верде.

Сама зампред комитета Госдумы по международным делам отказалась комментировать свое возможное назначение.

На защиту Поклонской из-за слов Кулебы встал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он пригрозил Кулебе заявлением в ЕСПЧ.