Захарова назвала «анекдотичной» политику Евросоюза в отношении России

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала взаимоотношения России с Евросоюзом. Она назвала политику западных коллег по отношению к России «анекдотичной» и заявила, что предложения о сотрудничестве со стороны Запада сводятся к ультиматуму. Об этом сообщило Ytro.news.

Во время выступления на еженедельном пятничном брифинге 1 июля Мария Захарова прокомментировала идею Жозепа Борреля о том, что отношения с Москвой должны строиться на отталкивании, сдерживании и взаимодействии.

«Изложенное в этом материале звучит анекдотично», — заявила Захарова.

Она выразила уверенность в том, что подобная стратегия не станет для Запада основой в выстраивании доверительных отношений с Россией. По ее мнению, подобный подход строится на угрозах и ультимативных заявлениях.