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    15 февраля 2022, 13:20

    Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

    Представитель МИД Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

    Наза Салех Захи

    Вторник, 15 февраля, будет днем провала пропаганды войны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

    «15 февраля 2022-го войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала она.

    Несколькими днями раньше американское агентство Bloomberg написало о вторжении России на Украину, которое произойдет 15 февраля. Анонимные источники утверждали, что РФ может готовить провокацию в Донбассе или напасть на Киев.

    «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передавало агентство слова собеседников.

    При этом у издания и его источников не было никаких доказательств. Западные СМИ и политики еще осенью прошлого года начали заявлять о том, что Россия хочет напасть на Украину. Российская сторона эти сообщения многократно опровергала.

    Журналист американского издания Time Саймон Шустер назвал панику вокруг этой ситуации расплатой за желание получить помощь от Запада.