Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

Вторник, 15 февраля, будет днем провала пропаганды войны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«15 февраля 2022-го войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала она.

Несколькими днями раньше американское агентство Bloomberg написало о вторжении России на Украину, которое произойдет 15 февраля. Анонимные источники утверждали, что РФ может готовить провокацию в Донбассе или напасть на Киев.

«Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передавало агентство слова собеседников.

При этом у издания и его источников не было никаких доказательств. Западные СМИ и политики еще осенью прошлого года начали заявлять о том, что Россия хочет напасть на Украину. Российская сторона эти сообщения многократно опровергала.

Журналист американского издания Time Саймон Шустер назвал панику вокруг этой ситуации расплатой за желание получить помощь от Запада.