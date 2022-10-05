Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США | 360°

Власть 05 октября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

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Viber Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США Официальный представитель МИД РФ Захарова иронично прокомментировала рекордный госдолг США unsplash

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о рекордном госдолге Соединенных Штатов. Мнение по этому поводу она выразила в своем Telegram-канале.

«Госдолг США превысил 31 триллион долларов — реальный показатель „исключительности“», — написала Захарова.

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Ранее мировая конференция консервативного действия опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине. Текст разместили на фоне российского флага. Причем в заявлении конференция выразила поддержку Украине, но попросила США не участвовать в этом, не задействовать «в борьбе с Владимиром Путиным» американских налогоплательщиков. Сообщается, что эти взгляды разделяют многие видные члены Республиканской партии.

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Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи на общую сумму 625 миллионов долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми обстреливают, в том числе, Запорожскую область и Донецк.

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