Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США | 360°

Все новости

Наука

05 октября 2022, 08:57

«Они моя семья». Астронавт NASA — о россиянах на МКС

Власть

05 октября 2022, 08:48

Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США

Реклама

Важное

05 октября 2022, 08:45

Суд признал экс-гендиректора «Зимней вишни» Вишневского виновным в даче взятки главе Госстройнадзора

Спецоперация

05 октября 2022, 08:41

Минобороны РФ показало, как работают экипажи Ка-52 в рамках СВО

Мир

05 октября 2022, 08:33

Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине

Мир

05 октября 2022, 08:32

Американский авианосец Ronald Reagan изменит курс из-за ракет КНДР

Мир

05 октября 2022, 08:23

Посла Украины в Казахстане попросили покинуть страну

Мир

05 октября 2022, 08:22

МИД Казахстана вызовет российского посла 5 октября

Мир

05 октября 2022, 08:18

Названа дата первой очной встречи Пашиняна и Эрдогана

Власть

05 октября 2022, 08:48

Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США

Официальный представитель МИД РФ Захарова иронично прокомментировала рекордный госдолг США

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о рекордном госдолге Соединенных Штатов. Мнение по этому поводу она выразила в своем Telegram-канале.

«Госдолг США превысил 31 триллион долларов — реальный показатель „исключительности“», — написала Захарова.

Реклама

Ранее мировая конференция консервативного действия опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине. Текст разместили на фоне российского флага. Причем в заявлении конференция выразила поддержку Украине, но попросила США не участвовать в этом, не задействовать «в борьбе с Владимиром Путиным» американских налогоплательщиков. Сообщается, что эти взгляды разделяют многие видные члены Республиканской партии.

Реклама

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи на общую сумму 625 миллионов долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми обстреливают, в том числе, Запорожскую область и Донецк.

США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама