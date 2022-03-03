Захарова напомнила о тысячах случаев нацизма на Украине
Захарова напомнила Макрону о тысячах случаев нацизма на Украине за последние годы
Случаев проявления нацизма на Украине за последние годы произошло несколько тысяч. Поэтому президенту Франции, как непосредственному участнику «Нормандского формата» нужно об этом знать, написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Так она отреагировала на слова президента Франции в его обращении к нации. Макрон заявил, что все, что ситуация вокруг Украины окружена большой паутиной лжи. Он пояснил, что не верит заявлениям России, что основная цель спецоперации — это борьба с нацизмом.
Мария Захарова напомнила президенту Франции, что 16 сентября 2019 года участники нацистской группировки нарисовали свастики на памятнике жертвам Холокоста в селе Богдановка Николаевской области Украины и оставили несколько антисемитских надписей.
«Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать», — подчеркнула представитель МИД России.
В ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности Путин заявил, что российской армии сейчас противостоят отряды украинских националистов. По его словам, они захватили оружие и системы залпового огня и действуют как террористы.