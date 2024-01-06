Власть 06 января 2024, 04:45 Захарова жестко оценила угрозу Британии «наказать» КНДР за поддержку России Захарова напомнила министру обороны Британии о ее роли в Корейской войне РИА «Новости»

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Великобритания нарушает резолюция Совбеза ООН, ведет неоколониальную политику, участвует в агрессии против различных стран. Об этом написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала пост министра обороны Великобритании Гранта Шэппса в сети X, о том что Запад заставит «Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

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Дипломат напомнила, что Британия в нарушение резолюций Совбеза ООН участвовала в бомбежках Югославии и Сирии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии и Афганистана.

«Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе так называемых „сил ООН“», — добавила Захарова.

В качестве примера современных преступлений Лондона дипломат назвала снабжение киевского режима летальными вооружениями в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы.

В декабре Грант Шэппс заявил, что в случае победы России на Украине мир столкнется с жестокими последствиями.