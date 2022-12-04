Власть 04 декабря 2022, 03:03 Захарова напомнила Нуланд о позиции России в отношении ядерного оружия Дипломат Захарова напомнила Нуланд о позиции Кремля в отношении ядерного оружия РИА «Новости»

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Заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что руководство России не стало прибегать к ядерному оружию на Украине из-за «предупреждения» со стороны Запада, является попыткой «свалить с больной головы на здоровую», написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что сначала США вбрасывали в СМИ тему ядерной угрозы со стороны России. Теперь же они пытаются увенчать себя лаврами за «предотвращенный» конец света.

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«Теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за „жестких предупреждений“ (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», — отметила Захарова.

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Накануне глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о встрече с Нуланд. Детали переговоров он раскрывать не стал. При этом в Пентагоне открыто заявляют, что США готовы и дальше поддерживать Киев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обсудить украинский кризис с Владимиром Зеленским, а затем связаться с Кремлем.