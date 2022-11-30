Власть 30 ноября 2022, 03:30 Захарова напомнила, как удары НАТО лишили Югославию воды и света Официальный представитель МИД России Захарова напомнила, как НАТО лишил Югославию света YouTube

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Пресс-секретарь НАТО Джейми Ши во время бомбежки Югославии силами альянса заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова «освежила» память западным чиновникам, рассуждая о принципах военно-политического блока в своем Telegram-канале на фоне спецоперации ВС РФ на Украине.

«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, — [это] принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — процитировала дипломат Джейми Ши.

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Захарова неоднократно уличала Запад в двуличии. Навязывающие свои «демократические ценности» США поставляют Украине военную помощь, а также предоставляют финансирование для Киева.

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Эту кампанию поддерживают Германия, Канада, Польша и другие государства. При этом в Белом доме не хотят отправлять на Украину вооружение большой дальности, поскольку это может обострить конфликт.