Власть 07 июля 2023, 23:58 Захарова напомнила, как Белый дом назвал преступлением применение кассетных боеприпасов Захарова: в США называли преступлением применение кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале указала, что еще год назад США выступали против применения кассетных боеприпасов. Дипломат показала фрагмент брифинга бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года, где та называет их использование военным преступлением.

«Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — подметила Захарова.

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США анонсировали передачу Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Как объяснил это решение глава Белого дома Джо Байден, это было сделано из-за того, что и у Украины, и у США заканчивались обычные снаряды.

Передача таких снарядов будет проходить не в качестве постоянной меры, отметил американский лидер. По словам Байдена, «это было непростое решение».