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Захарова напомнила Боррелю, что ЕС создал украинский кризис «своими руками»

Представитель МИД РФ Захарова: Евросоюз создал украинский кризис «своими руками»

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Евросоюз собственными руками создал нынешний украинский кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Боррель ранее заявил, что благополучие Евросоюза основывалось на дешевой энергии из России.

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«Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками», — написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.

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Боррель ранее пообещал предложить европейским лидерам обсудить новый транш военной помощи Украине. Глава дипломатии Евросоюза уже писал в своем блоге, что ЕС собирается в скором времени начать учебную миссию для ВСУ. Он надеется, что официально запустить миссию удастся 17 октября, на заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Тренировочную базу хотят разместить в какой-нибудь стране по соседству с Украиной. Украинским бойцам намерены показать, как обращаться с западной военной техникой.

Мария Захарова

Евросоюз

Украина

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