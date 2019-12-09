Захарова надеется на силу воли Украины
Захарова подчеркнула, что без конкретных шагов, которые демонстрировали бы серьезность намерений по воплощению прошлых договоренностей, «никакая встреча не имеет смысла».
Представитель МИД отметила, что изначально Москва видела, и решимость украинской стороны идти этим путем и реализацию этого желания.
«Собственно, поэтому было принято решение о подобной встрече», — сказала Мария Захарова.
Так же представитель МИД заявила, что многое зависит от силы воли украинской стороны.
«Ещё раз, такие по-настоящему, глобально прорывные договоренности были достигнуты пять лет назад. Где реализация? Весь вопрос не в новых договоренностях, не в новых заявлениях. Весь вопрос — в силе воли украинской стороны», — добавила Захарова.
Кроме этого, она подчеркнула, что между Россией и Украиной есть конкретный «абсолютно жизнеспособный» план и вне зависимости от того, сколько прошло лет, он может быть реализован.