Захарова на китайском пожелала победить коронавирус

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила поддержку Пекину в борьбе с коронавирусом. Сделала она это на китайском языке.

«Мы искренне желаем, чтобы Китай и китайский народ выступил в едином порыве и, как древние башни Великой стены, сплотился в борьбе с эпидемией», — сказала Захарова на китайском во время брифинга, перевод и цитата РИА «Новости».

По словам Захаровой, в это непростое время вся Россия душой находится с Китаем. От лица всех россиян она пожелала Пекину одержать полную победу над эпидемией.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря, первыми заболели жители и гости Уханя. За полтора месяца им заразились 44,2 тысячи человек, из них скончались более 1,1 тысячи. В России было два случая: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба пациента вылечились, и их выписали из больниц.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала возбудителю официальное название COVID-2019.