Захарова: Израиль много лет игнорировал неонацизм на Украине

Израильские политики многие годы игнорировали проблемы неонацизма на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Российский министр [Лавров] обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны государства Израиль. Мы это видим, и мы многократно обращали внимание всех стран, включая Израиль, на эту проблему», — подчеркнула Захарова.

Также дипломат указала на то, что Россия много лет фиксирует проявления неонацизма на Украине. Его существование абсолютно очевидно и подтверждается документами.

Ранее МИД РФ обвинил израильские власти в поддержке неонацистского режима на Украине. Поводом стали слова главы дипломатии еврейского государства Яира Лапида о том, что обвинения евреев в антисемитизме — «вопиющий уровень расизма». Некоторые западные СМИ считают еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского аргументом в пользу того, что на Украине якобы нет нацизма. Однако в МИД РФ напомнили, что история знает примеры сотрудничества евреев с нацистами.

Ранее RT цитировал МИД России, заявивший, что антисемитизм на Украине расцвел после переворота в 2014 году.