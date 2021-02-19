Захарова исключила передачу Японии Курил

Передать Курильские острова Японии в контексте заключения мирного договора нельзя, поскольку такой шаг противоречит Конституции России. Это заявление в эфире YouTube-канала «Антонимы» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вопрос о передаче Курил даже не стоит поднимать.

«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему [нельзя] каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать», — сказала Захарова.

Несмотря на это Москва готова подписать мирный договор с Японией и сотрудничать дальше. Однако это будет происходить без каких-либо предусловий, написал сайт ToDay News Ufa.

По словам Захаровой, Россия верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Токио.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии заявил, что Токио намерено добиваться возвращения Курильских островов.