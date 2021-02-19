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    19 февраля 2021, 22:49

    Захарова исключила передачу Японии Курил

    Алена Макаренко

    Передать Курильские острова Японии в контексте заключения мирного договора нельзя, поскольку такой шаг противоречит Конституции России. Это заявление в эфире YouTube-канала «Антонимы» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова исключила передачу Японии Курил

    Вопрос о передаче Курил даже не стоит поднимать.

    «Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему [нельзя] каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать», — сказала Захарова.

    Несмотря на это Москва готова подписать мирный договор с Японией и сотрудничать дальше. Однако это будет происходить без каких-либо предусловий, написал сайт ToDay News Ufa.

    По словам Захаровой, Россия верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Токио.

    Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии заявил, что Токио намерено добиваться возвращения Курильских островов.