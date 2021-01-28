Захарова иронично ответила на хамское высказывание украинского делегата на заседании ПАСЕ

«Непонятно, зачем киевский режим проводит „декоммунизацию“. Им нужно проводить „дешариковщину“», — заявила она.

На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина пыталась лишить Россию права голоса. Однако ее члены большинством голосов подтвердили полномочия российской делегации. За это высказались 107 депутатов против 36, еще 24 депутата воздержались. Немецкий депутат Андреас Ник говорил, что ПАСЕ хочет вести дискуссию с участием российских коллег. Это необходимо, чтобы в полном объеме обсуждать сложившуюся ситуацию.

На заседании Гончаренко обратился к главе российской делегации Петру Толстому. «Это там вы граф Толстой, а здесь просто … простой!» — сказал сторонник киевского режима.

РФ потребовала оценить это высказывание. Позже Гончаренко продолжил свои нападки в социальных сетях, где пожаловался, что на него «написали донос».