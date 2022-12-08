Власть 08 декабря 2022, 23:03 Захарова иронично оценила слова Борреля об Африке и Донбассе Захарова попросила Борреля «не мерить людей по себе» после высказывания о Донбассе РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале очередное высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. По его мнению, жители стран Африки не знают президента России Владимира Путина.

Захарова напомнила о другом высказывании Борреля, когда он назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями. Дипломат обратилась к главе дипломатии Евросоюза с советом не мерять людей по себе.

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«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте», — написала она.

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По словам Марии Захаровой, деградация коллективного Запада не означает, что такие же процессы происходят и в других странах.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес ответил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю на слова о «джунглях» вокруг Европы. Политик заявил, что Евросоюзу нужно начать заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран.