Захарова допустила, что Россия примет ответные меры на антироссийские действия Латвии

Власти Латвии не собираются ничего делать для улучшения ситуации с антироссийскими провокациями своих правоохранительных органов. Россия из-за этого может принять ответные меры. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegrаm-канале.

Она напомнила, что из-за провокаций правоохранительных органов прибалтийской страны в МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии в РФ Атацию Рутку, ей вручили две ноты протеста.

«Вместе с тем министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс не понял нашего обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне „бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии“, а также что власти Латвийской Республики „будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности“, — заявила Захарова.

По ее словам, заявления Ринкевичса еще раз подтверждают, что латвийские власти даже не думают об исправлении ситуации.

«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — заключила представитель МИД РФ.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в конце июля не смог попасть в Прибалтику на Балтийской форум, его задержали латвийско-белорусской границе. Об этом сообщила газета «Известия».

На прошлой неделе Латвия и вовсе объявила, что не будет давать визы россиянам.