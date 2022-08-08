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    08 августа 2022, 15:24

    Захарова допустила, что Россия примет ответные меры на антироссийские действия Латвии

    Представитель МИД Захарова допустила ответные меры со стороны России в адрес Латвии

    Наза Салех Захи

    Власти Латвии не собираются ничего делать для улучшения ситуации с антироссийскими провокациями своих правоохранительных органов. Россия из-за этого может принять ответные меры. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegrаm-канале.

    Захарова допустила, что Россия примет ответные меры на антироссийские действия Латвии

    Она напомнила, что из-за провокаций правоохранительных органов прибалтийской страны в МИД России вызвали временную поверенную в делах Латвии в РФ Атацию Рутку, ей вручили две ноты протеста.

    «Вместе с тем министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс не понял нашего обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне „бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии“, а также что власти Латвийской Республики „будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности“, — заявила Захарова.

    По ее словам, заявления Ринкевичса еще раз подтверждают, что латвийские власти даже не думают об исправлении ситуации.

    «В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — заключила представитель МИД РФ.

    Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в конце июля не смог попасть в Прибалтику на Балтийской форум, его задержали латвийско-белорусской границе. Об этом сообщила газета «Известия».

    На прошлой неделе Латвия и вовсе объявила, что не будет давать визы россиянам.