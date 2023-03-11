Власть 11 марта 2023, 04:38 Захарова «диагностировала» раздвоение личности у Неда Прайса Представитель МИД РФ Захарова: слова Прайса о БиГ говорят о раздвоении личности YouTube

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Слова представителя госдепартамента США Неда Прайса о Боснии и Герцеговина и Дейтонском мирном соглашении свидетельствуют о раздвоении личности. Такой диагноз американскому политику поставила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова процитировала Прайса, который заявил о поддержке Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Представитель американского госдепа пригрозил ответственностью тем, кто «стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение». Слова Прайса были обращены к президенту Республики Сербской, который грозил отделением от Боснии и Герцеговины. Республика Сербская должна в полной мере выполнять решения институтов БиГ, отметил американский политик.

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«Невероятно. Нед, попробуйте поменять „БиГ“ на „Сербия“, „Республика Сербская“ на „Косово“, Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности», — заявила Захарова.

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Дипломат напомнила, что США признал в 2008 году независимость Косово, несмотря на решение Совбеза ООН о территориальной целостности Сербии.