Захарова дала Bloomberg время для покаяния

Американское агентство Bloomberg сообщило, что во вторник, 15 февраля, Россия введет свои войска на территорию Украины. До наступления указанной даты осталось всего несколько часов, поэтому прогноз нужно скорректировать. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала журналистов Bloomberg использовать оставшееся у них время для покаяния.

«Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз? Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — написала Захарова.

Информация о подготовке нападения России на Украину продвигается западными СМИ с осени 2021 года. На минувшей неделе со ссылкой на источники в администрации президента США журналисты сообщили, что эскалация конфликта на российско-украинской границе произойдет 15 или 16 февраля.

К журналистам и политикам обратился президент Украины Владимир Зеленский с просьбой дать хоть какие-то доказательства будущего «нападения». Но ему так ничего и не предоставили. Но многие жители Украины восприняли прогнозы журналистов всерьез. Из страны начали уезжать чиновники и улетели олигархи. От госслужащих Зеленский потребовал срочно вернуться домой в течении суток.

Россия неоднократно опровергала сообщения западных политиков и средств массовой информации о подготовке к конфликту с соседней страной. Официальные лица отмечали, что нагнетанием обстановки занимаются исключительно страны Запада, используя панические настроения для поставок на Украину оружия и расширения своего военного присутствия около российских границ.

Американское агентство Bloomberg уже ловили на публикации непроверенной информации по ситуации вокруг Украины. Журналисты издания сообщали, что якобы Россия и Китай договорились, что «вторжения» не будет на время проведения Олимпиады. Спустя две недели на главной странице агентства появился материал с заголовком, что Россия вторглась на Украину. Спустя некоторое время материал удалили, а редакция признала свою ошибку.