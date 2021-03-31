Захарова анонсировала «адекватный ответ» на санкции Австралии

Россия ответит на санкции, введенные австралийскими властями из-за Крыма. В МИД РФ пообещали адекватно отреагировать на предпринятые Канберрой меры.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что ограничения финансового характера и запрет на въезд коснулись одного российского физического лица и четырех компаний. Ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой „западной солидарности“, взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений», — заметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уличила австралийскую сторону в несамостоятельности в плане внешней политики и «нежелании объективно оценить положение дел в Крыму». Поэтому Австралия поддерживает «любые антироссийские выпады США» и их союзников, «как бы нелепо они ни выглядели».

«Недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — заключила Мария Захарова.