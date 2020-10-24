facebook_pixel
    24 октября 2020, 16:13

    «Заговариваться начали». Захарова напомнила немецкому генералу историю войны

    Нина Петлинова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила историю Второй мировой войны генералу НАТО. Ранее он заявил, что Россия является противником альянса.
    «Заговариваться начали». Захарова напомнила немецкому генералу историю войны

    В своем Facebook Захарова напомнила, что недавно в шведской газете Dagens Nyheter появилось интервью с главой оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе немецким генерал-лейтенантом Йоргом Фольмером. Там он сказал, что «Россия, не покладая рук, пытается вбить клин в „тесное партнерство“ между шведами и натовцами».

    Официальный представитель МИД России уточнила, что на уточняющий вопрос журналиста о том, значат ли его слова, что НАТО считает Россию врагом, генерал ответил, что рассматривает РФ как противника. Он подчеркнул, что враг — слишком сильное слово с учетом общей истории стран.

    «С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. „Альпы и Дунай помнят“, кто „народам Европы свободу принес“, а вот натовцы заговариваться начали», — написала Мария Захарова.