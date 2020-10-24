«Заговариваться начали». Захарова напомнила немецкому генералу историю войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила историю Второй мировой войны генералу НАТО. Ранее он заявил, что Россия является противником альянса.

В своем Facebook Захарова напомнила, что недавно в шведской газете Dagens Nyheter появилось интервью с главой оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе немецким генерал-лейтенантом Йоргом Фольмером. Там он сказал, что «Россия, не покладая рук, пытается вбить клин в „тесное партнерство“ между шведами и натовцами».

Официальный представитель МИД России уточнила, что на уточняющий вопрос журналиста о том, значат ли его слова, что НАТО считает Россию врагом, генерал ответил, что рассматривает РФ как противника. Он подчеркнул, что враг — слишком сильное слово с учетом общей истории стран.

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. „Альпы и Дунай помнят“, кто „народам Европы свободу принес“, а вот натовцы заговариваться начали», — написала Мария Захарова.