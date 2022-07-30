«Задумайтесь над этим». Полянский рассказал, чего россияне и украинцы на забудут Западу

Народы России и Украины не забудут Западу готовность помогать националистам убивать детей в Донбассе. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

«Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам… Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом», — заявил Полянский.

Поставляя киевскому режиму дальнобойное вооружение и реактивные системы залпового огня, украинские партнеры сдвигают дальше на Запад «условную линию безопасности», необходимую для мирного развития ЛНР и ДНР, добавил российский дипломат.

«Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания нам так или иначе все равно придется жить рядом с вами и сотрудничать», — подчеркнул Полянский.