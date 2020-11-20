Задержку рейса «из-за полета губернатора» в Забайкалье объяснили техническими неполадками

Рейс Чита — Чара не задерживали ради губернатора Забайкалья Александра Осипова. Все дело было в технических неполадках. Об этом заявила его пресс-секретарь Ксения Гусенцева.

«Более двух с половиной часов губернатор вместе с другими пассажирами, которые направлялись первым рейсом в Чару, ожидал замену судна», — сказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, на сегодня было запланировано три рейса Чита — Чара. Однако все пошло не так из-за технической неисправности первого судна, сказала Гусенцева в беседе с изданием «Подъем». Тогда авиакомпания «Ангара» отправила резервный борт Иркутска. Людей обещали накормить. Но Осипову не предлагали еду. В итоге пассажиры, включая губернатора, вылетели через два с половиной часа.

Гусенцева отметила, что пока неясно, когда глава региона вернется в Читу. Ведь неизвестно, разобралась ли авиакомпания с неполадками. Во время командировки он посетит районную больницу Чары, примет участие в совещании по социально-экономическому развитию района, а также осмотрит дороги, образовательные и культурные объекты муниципалитета.

Ранее СМИ сообщали, что вылет самолета из Читы отложили на четыре часа, поскольку борт якобы отдали главе региона.