Власть 08 сентября 2023, 11:38 Задержка в доставке СМС участникам ДЭГ в Москве не повлияла на ход голосования Ковалев: популярность ДЭГ в Москве могла стать причиной задержки в доставке СМС Общественный штаб

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Задержку в доставке СМС участникам онлайн-голосования в Москве могла вызвать атака на сети операторов, которые доставляли сообщения. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он подтвердил получение сообщений о задержках с доставкой СМС и уточнил, что задержки могли возникнуть из-за популярности онлайн-голосования у москвичей. Однако для уточнения причин сотрудники Штаба связались с разработчиками.

В результате проверки оказалось, что задержки с получением смс участникам онлайн-голосования могут быть связаны с попыткой атаки на систему, при помощи которой осуществляется их доставка. Вадим Ковалев

Ковалев добавил, что голосование будет доступно всем москвичам. Они смогут сделать свой выбор через платформу с небольшой задержкой.

Первые 50 тысяч избирателей уже приняли участие в онлайн-голосовании в Москве. Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября.