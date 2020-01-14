Задержавших Голунова полицейских обвинили в превышении полномочий

Следственный комитет РФ известил журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Об этом сообщил сам журналист «Интерфаксу», и подтвердил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

«СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту „в“ части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сказал Бадамшин.

При этом Голунов до сих пор не признан пострадавшим. Об этом в СК РФ было подано соответствующее ходатайство.

Адвокат журналиста сообщил РБК, что в постановлении не указано, есть ли в уголовном деле фигуранты. Обвиняемых или подозреваемых по-прежнему нет.

Бадамшин также напомнил, что в декабре Голунов написал в ФСБ письмо, в котором просил зарегистрировать сообщение о совершенном преступлении, которое предусмотрено статьей о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения.

Журналист был задержан 6 июня минувшего года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил, что запрещенные вещества ему подбросили, а уголовное дело заведено в отместку за его расследование в отношении занятых в ритуальном бизнесе предпринимателей. Общественность развернула широчайшую кампанию в его поддержку, и журналиста отпустили.

На большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что в отношении пяти экс-полицейских возбуждены уголовные дела после незаконного задержания Голунова.