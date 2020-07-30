Российский посол в Белоруссии сообщил, что задержанные намеревались отправиться в третью страну. При этом у них был заключен трудовой договор с компанией, зарегистрированной в Белоруссии.

«Россияне, прибывшие в санаторий „Белорусочка“ под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — пояснил дипломат Дмитрий Мезенцев на официальном сайте посольство РФ в Белоруссии.

По его словам, версия о том, что «боевики» прибыли в Белоруссию, чтобы вмешаться во внутренние дела страны, не имеет никаких обоснований. Кроме этого, в МИД Белоруссии направлена нота с требованиями дать доступ сотрудникам консульства к задержанным российским гражданам.

Также посол обратился к СМИ и попросил не распространять непроверенную информацию, которая может нанести ущерб отношениям России и Белоруссии.

«Боевиков» с российским гражданством задержали ночью 29 июля. По данным белорусских СМИ, мужчины имели при себе оружие.