Задержан губернатор Хабаровского края. Кем Фургал был до политики?
Фургал получил два высших образования. Сначала он окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Через 18 лет будущий политик защитил степень магистра экономики по направлению «Государственное и региональное управление».
Губернатор начал профессиональную деятельность в должности врача-терапевта в районной больнице в селе Поярково. Спустя семь лет он занялся бизнесом. В то же время нынешний глава региона финансировал работу регионального отделения ЛДПР в Хабаровском крае.
После этого Фургал ушел в политику. В 2005 году он вступил в ЛДПР и стал координатором хабаровского реготделения, а также депутатом краевой думы. Помимо этого в течение года политик руководил дальневосточным филиалом Государственной экспертизы проектов МЧС России. Затем несколько лет работал депутатом Госдумы РФ.
Впервые Фургал подал документы на участие в выборах губернатора Хабаровского края в 2013 году. Однако тогда больше голосов набрал Вячеслав Шпорт. Он покинул пост в сентябре 2018-го. После этого нынешний глава региона во второй раз выдвинулся от ЛДПР на выборах губернатора. В первом туре он и Шпорт набрали одинаковое число голосов, после чего состоялся второй тур. По его результатам Фургал возглавил субъект РФ.
Фургала задержали сотрудники СК России и их коллеги из ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают особо тяжкие преступления, совершенные в 2004–2005 годах организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области. По версии следствия, Фургал организовал покушение на убийство и убийство нескольких предпринимателей.