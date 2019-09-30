Глава украинской делегации в ПАСЕ признала необходимость диалога с РФ Подробнее

По мнению Шипилина, заявление Ясько может быть реакцией на совет президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому наводить мосты с российском лидером Владимиром Путиным. Сейчас же Киев пребывает в полной растерянности и не знает, что делать дальше.

«Но задание дал большой господин, и они сейчас начинают делать вид, что они цивилизованные, что они могут каким-то образом с нами начать договариваться», — заметил аналитик.

Он усомнился, что Украина в ближайшем будущем перейдет от слов к делу, поскольку должно пройти какое-то время для получения отрицательной реакции западных партнеров. По словам специалиста, Киев в некоторой степени ее уже получает после обнародования стенограммы беседы Трампа и Зеленского.