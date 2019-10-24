Зачем ходить в театры? Пожигайло предложил ликвидировать Минкультуры

Пожигайло предложил провести полную ревизию в сфере культуры. По его плану, сначала нужно выяснить, какие проекты финансирует государство. А потом уже можно будет возобновить работу министерства. По мнению члена ОП, после этого восстанавливать будет нечего.

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Минкультуры направляет 90% всех денег на кинематограф, в том числе и на автоклубы, для пропаганды идей Голливуда. Такая точка зрения Пожигайло. А театры он призвал закрыть, так как они представляют собой «альтернативу литургии» для россиян.

Такое заявление прозвучало в Год театра. На это обратил внимание художественный руководитель Международного Большого детского фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

«Это, по меньшей мере, странно. А еще он требует распустить Министерство культуры и запретить преподавать английский язык. Ну, давайте еще запретим смотреть кино, ходить в музеи, читать. В самом деле, к чему?» — отметил он.

На предложение Пожигайло отреагировал также министр культуры Белгородской области Константин Курганский. Он не согласен с заявлением, что национальный проект «Культура» выделяет 70-90% денег из бюджета на кинематограф. Если рассматривать эти слова через его регион, «это в корне неверно». Субъект РФ получил около 160 миллионов рублей на культуру в рамках нацпроекта. Местные власти тратят эти деньги на техническое оборудование учреждений, капитальные ремонты и стройки, «цифровую» культуру.

«Но никоим образом никакого крена в сторону кинематографа у нас в регионе нет», — заявил он.

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Кроме того, в кинотеатрах 85% — это фильмы именно отечественного производства.

Нацпроект «Культура» включает в первую очередь ремонты и реконструкции учреждений, покупку музыкальных инструментов и автоклубов, модернизацию библиотек. Об этом заявила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.