Власть 25 февраля 2023, 14:05 «Забыли основные задачи». ООН раскритиковали за антироссийскую резолюцию Депутат ГД Колунов: ГА ООН выступила против мира, не осудив Украину за обстрелы Донбасса piqsels

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ООН создавали как организацию, которая будет способствовать миру, но принятие Генассамблеей антироссийской резолюции поставило это под сомнение, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что против принятия документа проголосовали семь государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Представители 32 стран воздержались (среди них делегации Китая, Армении, Кубы, Индии и Казахстана). В тексте резолюции никак не упоминается необходимость прекращения обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины.

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По словам Колунова, основным принципом ООН было избавление будущих поколений «от бедствий войны».

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«Либо представители ООН забыли основные задачи и цели своего объединения, либо целенаправленно выступают против истины, правды и настоящего мира», — подчеркнул Сергей Колунов.

Депутат добавил, что принятые ГА ООН резолюции носят рекомендательный характер.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страну принудили осудить Россию в ООН. По словам главы государства, в ином случае республика утратила бы позиции на международной арене.