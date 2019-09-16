Забота о пенсионерах и отопление. В Подмосковье назвали приоритетные направления работы

В Московскую область пришли холода. Поэтому темы отопления и развлечения жителей стали еще более актуальными. О приоритетных направлениях работы региона в ближайшее время рассказал губернатор Андрей Воробьев.

К началу отопительного сезона коммунальщикам Подмосковья предстоит подготовить около 2,5 тысячи котельных, 11 тысяч километров теплосетей и 16 тысяч километров водопроводных линий. Проверят и канализационные сети. Сейчас регион готов к осенне-зимнему периоду на 65%.

«У нас в пятницу заметно похолодало, и сейчас я дал блоку ЖКХ поручение активно готовиться — провести мероприятия по подключению, прежде всего, социальных объектов. Ну и многоквартирные дома, безусловно, входят в зону нашего внимания», — отметил Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Источник фото: телеканал «360»

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Также в Подмосковье работает программа «Активное долголетие». С ее помощью люди старшего возраста могут бесплатно посещать мастер-классы, уроки, заниматься спортом и просто общаться.

«Наша задача сделать так, чтобы все, кто активен в старшем возрасте, наши пенсионеры, имели возможность активно жить, общаться, чтобы мы оказали максимальную заботу и внимание каждому, кто вышел на заслуженный отдых», — добавил Андрей Воробьев.

Среди прочих задач региона привлечение инвестиций и поддержка бизнесменов. Так, на прошлой неделе в Подмосковье расширила производство компания «Барилла». Впереди у нее масштабные планы, например, строительство нового завода.