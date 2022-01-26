Главы российских регионов должны заранее прогнозировать потребности в лекарствах и койках при борьбе с пандемией коронавируса. Об этом на заседании совета по коронавирусу заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он также призвал поддерживать высокий уровень тестирования в субъектах РФ и подчеркнул, что ситуация в пандемией в стране остается крайне напряженной — по данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость выросла в два раза. Об этом написали «Известия».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 68 субъектах федерации выявили почти шесть тысяч пациентов со штаммом «омикрон» — 70% из них не вакцинировались.

В Москве активное распространение ковида наблюдается последние две недели. Ежедневно выявляется около 20 тысяч зараженных. Специалисты ожидают, что такая ситуация сохранится еще на протяжении двух недель.

«Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели показатели конца декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тысяч. Это, конечно, большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что во всех регионах, где были сняты коронавирусные ограничения раньше, наблюдается стремительный рост заболеваемости — значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются.

По данным «Известий, часть регионов из-за распространения этого штамма все-таки ужесточила и продлила ограничительные меры. В Челябинской области QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих.

В Ленинградской области ограничено число участников на массовых мероприятиях до 50. В Тульской области приостановят работу фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов, расположенных в развлекательных центрах. Продолжает действовать запрет на посещение ТЦ для несовершеннолетних без сопровождения родителей.