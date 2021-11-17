Минтранс попросил у кабмина 8 млрд рублей компенсации за введение QR-кодов

В качестве компенсации за выпадающие доходы в связи с введением обязательных QR-кодов для авиаперелетов Минтранс попросил у российского правительства восемь миллиардов рублей. Об этом говорится в письме заместителя министра Игоря Чалика, направленном в Минфин и правительство.

Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Известно, что письмо находится в проработке аппарата кабинета министров РФ. Из запрошенной Минтрансом суммы 7,03 миллиарда поступят в распоряжение авиакомпаний, 1,06 миллиарда рублей — аэропортам.

Министерство подсчитало, что средний тариф на перевозку одного пассажира составляет 6683 рубля. После введения QR-кодов трафик сократится на 50%, поэтому объем выпадающих доходов составит 7,03 миллиарда рублей в месяц. Аэропорты, которые в обычное время получают 15% выручки перевозчиков, недополучат в декабре 1,06 миллиарда рублей.

Накануне замминистра транспорта Кирилл Богданов заявил, что зарубежным авиакомпаниям придется выполнять российские законы и требовать у пассажиров при покупке билетов и посадке на борт QR-коды. Иностранным гражданам разрешат летать по ПЦР-тесту.