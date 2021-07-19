За вице-премьерами официально закрепили федеральные округа

Премьер-министр Михаил Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером федеральный округ. До этого о назначениях узнали СМИ.

Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова — Северо-Западный, Дмитрий Григоренко — Центральный, Александр Новак — Северный Кавказ, Юрий Борисов — Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин — Южный, Дмитрий Чернышенко — Приволжский.

До этого президент Владимир Путин во время прямой линии анонсировал изменения в подходе к управлению территориями. По его мнению, это позволит обеспечить более прочный и постоянный контакт с курируемыми округами.

Источник РБК в правительстве сказал, что кураторы будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий и их инвестиционную привлекательность, а также за расходы бюджета. Информатор издания также сказал, что по полномочиям кураторы в правительстве не будут дублировать представителей президента в тех же федеральных округах, поскольку последние в большей степени следят за исполнениями поручений.