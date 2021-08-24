Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

В целях совершенствования государственной наградной системы России президент страны Владимир Путин постановил учредить почетный знак «За успехи в труде». Им будут поощрять коллективы предприятий и организаций за высокие достижения и иные заслуги перед государством за последние пять лет.

С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Вносить представления о награждении будут руководители федеральных госорганов или высшие должностные лица субъектов РФ. К заявлению необходимо приложить характеристику и справку о финансово-экономических показателях деятельности предприятия. Надо будет сообщить подробности о структуре уставного капитала или состав имущества, историческую справку и прочие необходимые справочные материалы.

В документе приводится описание знака. Он будет иметь форму венка из лавровой и дубовой ветвей. На фоне цветов флага России наложено изображение российского государственного герба. Награду будут делать из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью

В начале июня Владимир Путин пообещал создать специальную награду для соцработников.