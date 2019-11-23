За строительством «Восточного» следят спутники и дроны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что госкорпорация контролирует строительство космодрома «Восточный» с помощью новейших технологических разработок.

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В частности, спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли и дроны. С помощью сделанных с орбиты снимков процесс строительства стал очевидным. Полученная за неделю информация обрабатывается математически. Маркеры показывают количество техники и людей, а также объем работ. Для детализации информации «Роскосмос» использует дроны, которые делают дополнительную аэросъемку.

«На строительной площадке у нас выполняются работы по 13-ти основным зданиям и сооружениям. Самый главный объект — это стартовый стол. Там котлован выбран уже на 71 процент», — цитирует Рогозина пресс-служба Кремля.

Рогозин доложил президенту России, что на строительной площадке задействования 1260 рабочих и 140 единиц техники, что соответствует проекту. Он ежемесячно инспектирует стройку, на месте развернут оперативный штаб.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что во второй очереди нужно построить еще 12 объектов. Госкорпорация заключила первый в России контракт с Главгосэкспертизой, чтобы избежать ошибок и потери качества.