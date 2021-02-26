За публичное оскорбление памяти защитников Отечества предложили сажать на три года

В России за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предложили давать срок до трех лет тюрьмы. При наличии отягчающих обстоятельств — до пяти лет. Об этом говорится в поправках к законопроекту, направленных на рассмотрение всех фракций, сообщил сайт Госдумы.

Поправки предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ. Изначально он предусматривал распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма, совершенную в интернете.

В рамках законопроекта оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны повлечет за собой штраф до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За преступление, совершенное группой лиц либо через СМИ и интернет, штраф составит от двух до пяти миллионов рублей, также будет предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.