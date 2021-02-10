За пропаганду наркотиков в Сети начнут сажать в тюрьму

В Госдуме приняли поправки об ответственности за склонение к потреблению наркотиков. Нарушение грозит тюремным сроком до 10 лет. Если из-за этого погиб человек, то 15 лет. Информация появилась на сайте Госдумы.

«Приняты в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — говорится в сообщении.

Авторами поправок стали члены комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России от всех четырех фракций.

Эта мера будет применяться в том числе, если склонение было совершено через интернет. Расследованиями займутся следователи органов внутренних дел России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что с каждым годом растет количество преступников, которые пользуются анонимностью интернета и пропагандируют потребление наркотиков. От этого в основном страдают несовершеннолетние. Спикер считает установленное наказание адекватным для таких преступников.