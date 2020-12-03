За продажу «веселящего газа» хотят ввести уголовную ответственность

По ее словам, отдельно на рассмотрение будут внесены поправки о введении уголовной ответственности за нарушение запрета.

Еще один автор законопроекта, депутат Александр Ищенко, заявил, что «веселящий газ» «приравнивается к легкому наркотику, распространение которого сегодня никто не контролирует».

«Очевидно, что такой запрет необходимо вводить, тем более что он может привести к смерти человека», — добавил парламентарий.

Проект закона начали разрабатывать в 2017 году. В следующем году его внесли в Думу, однако правительство тогда рекомендовало доработать документ.

«Сложность была в том, что это вещество используется для многих целей, начиная с медицинских — при наркозе в хирургии или стоматологии, заканчивая промышленностью — для хранения или консервирования пищевых продуктов», — сообщила Костенко.

В разработке итоговой редакции, по ее словам, участвовали около 20 ведомств. В итоге кабмин направил положительный отзыв.