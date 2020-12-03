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    03 декабря 2020, 02:55

    За продажу «веселящего газа» хотят ввести уголовную ответственность

    Кирилл Фролов

    Правительство поддержало законопроект, запрещающий продажу и рекламу «веселящего газа» — закиси азота. Госдума рассмотрит документ в декабре, сообщила «Известиям» Наталья Костенко, один из авторов инициативы.
    За продажу «веселящего газа» хотят ввести уголовную ответственность

    По ее словам, отдельно на рассмотрение будут внесены поправки о введении уголовной ответственности за нарушение запрета.

    Еще один автор законопроекта, депутат Александр Ищенко, заявил, что «веселящий газ» «приравнивается к легкому наркотику, распространение которого сегодня никто не контролирует».

    «Очевидно, что такой запрет необходимо вводить, тем более что он может привести к смерти человека», — добавил парламентарий.

    Проект закона начали разрабатывать в 2017 году. В следующем году его внесли в Думу, однако правительство тогда рекомендовало доработать документ.

    «Сложность была в том, что это вещество используется для многих целей, начиная с медицинских — при наркозе в хирургии или стоматологии, заканчивая промышленностью — для хранения или консервирования пищевых продуктов», — сообщила Костенко.

    В разработке итоговой редакции, по ее словам, участвовали около 20 ведомств. В итоге кабмин направил положительный отзыв.