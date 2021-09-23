Кабмин не поддержал проект о тюремном сроке за призывы к насилию в Сети

Государственный совет Татарстана в среду внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда. Предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Текст размещен в думской базе данных. Размещение запрещенного контента будет караться штрафом 300-700 тысяч рублей, исправительными работами на срок до одного года или ограничением свободы на срок до трех лет. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору или действия повлекли за собой причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Под деструктивной информацией законодатели предложили понимать «любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, основным содержанием которых является умышленное применение насилия» людям или вреда себе.

Авторы предложенных поправок объяснили, что сейчас закон не предусматривает наказания за размещение материалов, пропагандирующих вооруженное нападение на учебные заведения (движения Schoolshoting и «Колумбайн»).

Правительство на законопроект дало отрицательный отзыв, сообщил ТАСС.

Минцифры разработало законопроект в области защиты детей от запрещенной информации в интернете и на телевидении. Он регламентирует число лиц, нарушающих требования.