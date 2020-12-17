За полетное время на SSJ государство доплатит авиакомпаниям

Минпромторг России подготовил правила предоставления бюджетных субсидий, предусматривающие лизинговые платежи за полеты на Sukhoi Superjet 100. Час будет стоить 37,5 тысяч рублей. В список вошли 39 авиакомпаний, которые планируют передать Red Wings, группе «Аэрофлот», «Азимуту» и «Якутии».

По мнению экспертов газеты «Коммерсантъ», субсидии помогут компаниям увеличить налет этих судов и решить проблему с их сбытом. Эти самолеты скопились у корпорации-производителя «Иркут» скопилось.

Проект ведомства опубликован на портале regulation.gov.ru. В ближайшие два года российским авиаперевозчикам будут переданы 59 самолетов Sukhoi Superjet 100. В текущем году — 16 воздушных судов, в 2021 году — 43 самолета.

В результате авиакомпании могут получить 333,28 миллиона рублей субсидии на каждый SSJ 100, в рамках финансового лизинга, и 139,98 миллионов рублей в случае операционного.

Расходы бюджета по этой субсидии предположительно составят 8,26-19,66 миллиарда рублей.

Неделей ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что новые самолеты Sukhoi Superjet New начнут производить в 2024 году. Причем, большая доля комплектующих будет сделана в России.