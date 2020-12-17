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    17 декабря 2020, 03:22

    За полетное время на SSJ государство доплатит авиакомпаниям

    Анастасия Кукова

    Минпромторг России подготовил правила предоставления бюджетных субсидий, предусматривающие лизинговые платежи за полеты на Sukhoi Superjet 100. Час будет стоить 37,5 тысяч рублей. В список вошли 39 авиакомпаний, которые планируют передать Red Wings, группе «Аэрофлот», «Азимуту» и «Якутии».
    За полетное время на SSJ государство доплатит авиакомпаниям

    По мнению экспертов газеты «Коммерсантъ», субсидии помогут компаниям увеличить налет этих судов и решить проблему с их сбытом. Эти самолеты скопились у корпорации-производителя «Иркут» скопилось.

    Проект ведомства опубликован на портале regulation.gov.ru. В ближайшие два года российским авиаперевозчикам будут переданы 59 самолетов Sukhoi Superjet 100. В текущем году — 16 воздушных судов, в 2021 году — 43 самолета.

    В результате авиакомпании могут получить 333,28 миллиона рублей субсидии на каждый SSJ 100, в рамках финансового лизинга, и 139,98 миллионов рублей в случае операционного.

    Расходы бюджета по этой субсидии предположительно составят 8,26-19,66 миллиарда рублей.

    Неделей ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что новые самолеты Sukhoi Superjet New начнут производить в 2024 году. Причем, большая доля комплектующих будет сделана в России.