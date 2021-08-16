Совфед оценил предложение о компенсации многодетным семьям средств за обучение в вузе

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал предложение замглавы фракции ЛДПР Василия Власова о возврате средств на обучение в вузах и ссузах многодетным семьям. По его словам, это предложение вполне реально осуществить, сообщила «Политика сегодня».

Власов предложил компенсировать многодетным семьям, которые успели завести троих и более детей до 35 лет, затраты на обучение в вузах и ссузах. Своб идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова. Рязанский отметил, что дети из многодетных семей уже имеют ряд преимуществ при поступлении в вузы. А вот для учащихся средних специальных учебных заведений льгот не предусмотрено.

«Вполне возможно, что автор инициативы имел в виду прежде всего среднеспециальное образование с точки зрения получения льгот. Так что идея неплохая, надо считать и заручаться поддержкой правительства и всех остальных фракций Госдумы. Я не думаю, что здесь затраты будут очень большие», — заявил политик.